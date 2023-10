Test psychologiczny dla kobiet: wybierz motyla na zdjęciu - i dowiedz się więcej o sobie

Na zdjęciu jest sześć różnych motyli. Każdy z nich jest kolorowy i piękny, ale wszystkie są zupełnie inne. Wybierz tego, który najbardziej Ci się podoba, a dowiesz się więcej o sobie.

Motyl #1

Jesteś niezwykłą kobietą, która wyróżnia się z tłumu. Uwielbiasz przygody, wyzwania i nieszablonowe działanie. Mężczyźni uwielbiają Twoje towarzystwo, ponieważ nigdy się nie nudzisz. Jednocześnie jesteś spokojną osobą, nie lubisz konfliktów i sporów, masz wielu przyjaciół.

Motyl #2

Kobieta, która kocha wyzwania. Mężczyźni uwielbiają dreszczyk emocji, który zawsze im towarzyszy. Potrafisz uprawiać sporty ekstremalne, nie boisz się przygód. Niestety, choć mężczyźni Cię uwielbiają, wielu z nich boi się do Ciebie zbliżyć, obawiając się, że nie spełnią Twoich oczekiwań. Jesteś bardzo niezależną osobą.

Motyl #3

Jesteś nieśmiałą kobietą. Często nie doceniasz siebie i nie potrafisz być wytrwała. Zwykle jesteś cicha w dużych grupach ludzi i nie lubisz wypowiadać się publicznie. Nie masz wysokich oczekiwań wobec swojego partnera, akceptujesz to, co ci oferuje. Potrafisz dogadywać się w związkach, choć czasem dzieje się to Twoim kosztem.

Motyl #4

Jesteś romantyczną kobietą. Optymistycznie podchodzisz do życia i szukasz pozytywów w każdej sytuacji. Mężczyźni kochają takie kobiety, ponieważ nie są agresywne, nie wywierają presji, wymagają jedynie uwagi i miłości, ale wszystko robią z wdziękiem. Marzysz o wielkiej miłości, o związku na całe życie, ale czasami sprawia to, że jesteś zbyt ufna.

Motyl nr 5

Żelazna dama. Jesteś wytrwała, inteligentna i dokładnie wiesz, czego chcesz. Masz własne życie, własne marzenia i cele, do których dążysz. Nie czekasz na księcia na białym koniu, który rozwiąże Twoje problemy i spełni każde Twoje życzenie. Nie okazujesz słabości, zwłaszcza wobec swojego partnera. Nie interesuje Cię związek, w którym czujesz się zniewolona.

Motyl #6

Zmysłowa kobieta. Jesteś bardzo atrakcyjna dla mężczyzn i możesz to wykorzystać na swoją korzyść, jeśli chcesz. Mężczyźni kochają takie dziewczyny, ponieważ sprawiają, że czują się mile widziani. Lubisz przejmować inicjatywę w życiu i w sypialni. Znasz swoje kobiece mocne strony. Nie boisz się życia, poradzisz sobie w każdej sytuacji.

