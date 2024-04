Archeolodzy odkryli w Wielkiej Brytanii pozostałości obiadu sprzed 2850 lat (zdjęcie)

Niedawno naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge dokonali niesamowitego odkrycia. Znaleźli pozostałości obiadu sprzed 2850 lat, którego początki sięgają epoki brązu.

Odkrycia dokonano w Must Farm, starożytnej osadzie z epoki brązu niedaleko Peterborough w Anglii. Miejsce to jest już znane jako „brytyjskie Pompeje" ze względu na wyjątkowy stan zachowania artefaktów – pisze CNN.

Wśród znalezisk archeologów: łyżka wrzucona do miski z niezjedzoną owsianką. Drewniane wiadra, z których jedno służyło jako prowizoryczna deska do krojenia. Ceramika, w tym garnek z papkowatą mieszanką mąki pszennej i tłuszczu zwierzęcego. Drewniana szpatułka służąca do mieszania potraw.

Archeolodzy zauważyli: znalezisko to daje nam niepowtarzalną okazję przyjrzenia się życiu ludzi epoki brązu i świadczy o diecie ludzi epoki brązu.

W szczególności naukowcy odkryli, że pozostałością na talerzu była owsianka z mąki pszennej i tłuszczu zwierzęcego. W starożytności ludzie używali drewnianych wiader, ceramicznych garnków i łyżek.

Przypomnijmy, że archeolodzy odnaleźli w Pompejach plac budowy z czasów starożytnego Rzymu.

