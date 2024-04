Porady ekspertów pomogą pozbyć się muszek w pobliżu domu i w domu

Pomimo niewielkich rozmiarów muszki mogą sprawić wiele kłopotów w Twoim domu. Można je zobaczyć w pobliżu wazonu z owocami, roślinami domowymi i pojawia się pytanie: skąd pochodzą.

Eksperci Better Homes & Gardens wyjaśniają, czym są muszki, skąd pochodzą, jak pozbyć się tych, które już latają i zapobiec ich ponownemu pojawieniu się w przyszłości.

Termin „muszki" jest używany w odniesieniu do małych owadów latających, które mogą gryźć lub nie. Większość much domowych nie gryzie ani nie przenosi chorób, ale nadal są niechcianymi gośćmi, których należy kontrolować, aby zapobiec ich rozmnażaniu.

Oto trzy najpopularniejsze typy muszek:

Muchy grzybowe: latają w pobliżu nadmiernie nawilżonych roślin domowych i wilgotnej gleby.

Muszki owocowe: zakreśl przejrzałe owoce.

Muchy kanalizacyjne (lub muchy kanalizacyjne): Zbierać w wilgotnych miejscach, takich jak rury w kuchniach, łazienkach, pralniach i piwnicach.

Muchy rozmnażają się na zgniliźnie, materii organicznej i wilgoci, dlatego należy zidentyfikować źródło ich pojawienia się. Zwykle nie jest to trudne, ponieważ mają tendencję do gromadzenia się w pobliżu źródła problemu. Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby pozbyć się muszek i dowiedzieć się, jak zapobiegać im na zawsze.

Jak pozbyć się much

Istnieje kilka sposobów zabijania muszek w domu i wokół niego. Większość z nich jest prosta, ekonomiczna i skuteczna. Oto kilka rozwiązań, które możesz wypróbować:

1. Złap muszki owocowe na ocet i cukier

Prawdopodobnie masz w kuchni lub spiżarni butelkę octu jabłkowego i odrobinę cukru. Te dwa składniki pomogą Ci pozbyć się muszek.

Umieść miskę w pobliżu zakażonego miejsca i wlej do niej ocet, dodaj łyżeczkę zwykłego cukru. To przyciągnie muszki. W końcu umrą w occie, ale potrzebny jest również sposób, aby pozostały w misce wystarczająco długo, aby tak się stało. Możesz przykryć miskę folią, wycinając w niej małe dziurki lub dodać odrobinę wody z mydłem do mieszanki octu i cukru.

2. Używaj przejrzałych owoców

W przypadku muszek owocowych wypróbuj podobną metodę przynęty i złapania ich.

Do miski włóż kilka kawałków zgniłych owoców, np. banana czy jabłka. Przykryj miskę folią, wycinając w niej małe dziurki. Muchy będą mogły wlecieć do środka, ale nie wylecą. Później zginą w tej samodzielnie wykonanej pułapce. Będzie także dobrym przypomnieniem dla domowników, aby jedli owoce, zanim się zepsują.

3. Wybielacz

Jeśli muszki krążą w odpływie zlewu, weź butelkę wybielacza i wymieszaj pół szklanki z litrem wody. Powoli wlewaj rozcieńczony roztwór do odpływu, aby zabić muszki i ich larwy. Można także użyć dostępnego w handlu środka do czyszczenia odpływów. Po użyciu wybielacza należy przewietrzyć pomieszczenie.

4. Pozbądź się muszek za pomocą świecy

Ta metoda wymaga Twojej uwagi w ciemnych porach dnia, ale jest prostym rozwiązaniem.

Napełnij patelnię wodą z niewielką ilością detergentu. Umieść świecznik z wysoką świecą stożkową pośrodku. Zapal świecę i upewnij się, że drugi pokój jest ciemny. Po chwili muszki polecą w kierunku światła i ostatecznie umrą z gorąca lub wpadną do roztworu mydła pod świecą.

5. Używaj lepkich pułapek

Jeśli inne metody nie działają lub nie chcesz samodzielnie robić pułapek, spróbuj kupić w sklepie lepkie pułapki na muchy. Umieść je w pobliżu muszek. Niektóre z tych pułapek są przeznaczone do umieszczania w glebie w pobliżu roślin doniczkowych w celu zwalczania komarów grzybowych. Gdy lepka strona się zapełni, wyrzuć pułapkę i powieś nową. Możesz także spróbować użyć małych środków odstraszających owady lub skontaktować się z profesjonalną firmą zajmującą się zwalczaniem szkodników, jeśli problem jest bardzo poważny.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Kupowane w sklepie lepkie pułapki mogą być niebezpieczne dla zwierząt domowych w przypadku połknięcia. Dlatego przeczytaj uważnie instrukcję i monitoruj swoje zwierzęta podczas korzystania z takich pułapek.

Jak zapobiec pojawianiu się muszek w przyszłości

Teraz, gdy pozbyłeś się muszek, czas skupić się na zapobieganiu, aby zapobiec ich ponownemu pojawieniu się. Aby zapobiec pojawianiu się owadów, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Utrzymuj niski poziom wilgotności w domu

Muszki przyciągają wilgotne środowiska. Dlatego latem zadbaj o prawidłowe działanie klimatyzatora, sprawdź, czy w domu nie ma wycieków wody, a w wilgotnych pomieszczeniach zainstaluj osuszacz.

2. Uważaj na śmieci

Kosz na śmieci, zwłaszcza w kuchni, powinien mieć szczelnie zamkniętą pokrywę. Regularnie wyrzucaj śmieci wraz z resztkami jedzenia.

3. Nie podlewaj roślin domowych

Mokra gleba w doniczkach może stać się wylęgarnią muszek. Podlewaj rośliny oszczędnie i wybieraj te, które nie wymagają nadmiernej pielęgnacji.

4. Utrzymuj otwory spustowe w czystości i suchości

To jedno z ulubionych miejsc muszek, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na zlew kuchenny i odpływ. Regularnie je czyść, wyrzucaj śmieci, a na noc korzystaj z korka spustowego.

