Lepsze niż jakakolwiek chemia: po co wsypywać do toalety sól i proszek do prania

Kto by pomyślał, że zwykłe przybory kuchenne mogą stać się Twoimi sprzymierzeńcami w walce o czystość i świeżość toalety? Tak, nie mylisz się! Sól i proszek do prania to Twoi nowi przyjaciele, jeśli chodzi o sprzątanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Pisze o tym portal prostoway. Zdziw się, jak łatwo można utrzymać toaletę w czystości i świeżości, korzystając ze zwykłych produktów kuchennych.

Jakie są zalety tych nieoczekiwanych pomocników?

Sól:

Dezynfekuje powierzchnię toalety, niszcząc szkodliwe drobnoustroje.

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Pomaga wyeliminować zatykanie i stagnację.

Metoda aplikacji:

Okresowo wsypuj do toalety kilka łyżek soli. Pozostawić na chwilę bez spłukiwania. Spłucz wodę.

Detergent:

Wybiela i czyści powierzchnię toalety.

Wzmacnia efekt dezynfekcji.

Eliminuje nieprzyjemne zapachy.

Metoda aplikacji:

Do toalety wsyp kilka łyżek proszku do prania. Wyjdź na noc. Rano zmyj wodę.

Co ważne!

Nie używaj tych metod zbyt często, aby nie uszkodzić emalii toalety.

Dla lepszego efektu można połączyć sól z proszkiem do prania.

Nie zapomnij o wietrzeniu łazienki po użyciu tych produktów.

