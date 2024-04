Słońce zombie może pewnego dnia rozerwać Ziemię na strzępy: dlaczego naukowcy się martwią?

Nowe badania sugerują, że nawet jeśli Ziemia przetrwa fazę czerwonego olbrzyma Słońca, nadal może zostać rozerwana na kawałki w fazie białego karła.

Słońce jest gwiazdą bardzo stabilną, ale nie będzie to trwało wiecznie. Podobnie jak wszystkie gwiazdy tej wielkości, stanie się czerwonym olbrzymem, zanim zapadnie się w białego karła. Czerwone olbrzymy emitują o wiele więcej ciepła niż ich gwiazdy przodki, że nawet początek tej fazy wystarczy, aby ogrzać Ziemię do granic możliwości zamieszkania, pisze IFLScience.

Chociaż Ziemia nie będzie w stanie utrzymać życia, gdy to nastąpi, nadal toczy się debata na temat tego, czy sama planeta przetrwa. Nowe badania sugerują, że nawet jeśli Ziemia przetrwa fazę czerwonego olbrzyma, nie będzie to koniec zagrożeń, przed którymi stoi.

W fazie białego karła, zwanego czasem martwą gwiazdą, pole grawitacyjne w ich pobliżu jest znacznie intensywniejsze. Poprzednie badania wykazały, że gdy asteroidy, księżyce i planety zbliżają się do białych karłów, zostają one rozerwane na coraz mniejsze kawałki.

Nowe badania prowadzone przez profesora Borisa Gensike z Uniwersytetu w Warwick w Anglii i dr Amornrata Aungveriywita z Uniwersytetu Naresuan w Tajlandii wykazały, że białe karły mogą nawet rozrywać planety.

Naukowcy obserwowali trzy białe karły przez wiele lat i odkryli zmiany w ich jasności, które przypisywali obiektom pochłaniającym. Obiekty te prawdopodobnie mają bardziej odległe orbity, takie jak Mars lub pas asteroid.

Nie jest jasne, co dokładnie powoduje te awarie, ale fakt, że każda z tych gwiazd albo zużywa teraz coś znacznego, albo robiła to w ostatnich latach, sugeruje, że jest to normalny proces. Autorzy sugerują, że kilka procent białych karłów to w danym momencie rozkładające się szczątki.

Jeśli Ziemia przetrwa fazę czerwonego olbrzyma, będzie celem znacznie większym niż jakaś maleńka asteroida, a zatem trudniejszym do zniszczenia. Z drugiej strony, w tym czasie będzie to ocalały z najbardziej tajemniczą orbitą, przez co jego szanse na uniknięcie zakurzonego losu będą ryzykowne.

