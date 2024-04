W co się ubrać i ubrać latem, aby uciec przed upałem

Wytrzymanie wysokich temperatur może być trudne, zwłaszcza pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego. Najważniejsze jest, aby odpowiednio się ubrać, aby walczyć z upałem. UAportal opowiada o najważniejszych wskazówkach, które Ci w tym pomogą.

Preferuj oddychające tkaniny

Jeśli chodzi o letnie stylizacje, wybieraj tkaniny, które przepuszczają powietrze, pozwalając ciału oddychać. Wybieraj materiały, które nie przylegają do skóry, szybko wchłaniają i odparowują wilgoć, sprzyjając prawidłowej termoregulacji. Idealne tkaniny to len, jedwab, bawełna, a nawet wiskoza i zszywki z bardziej budżetowego asortymentu.

Wybieraj jaśniejsze kolory i wygodne ubrania

Fizyka uczy nas, że ciemne kolory przyciągają ciepło, a jasne kolory je odpychają. Dlatego na upalne dni najlepiej wybierać ubrania w kolorze białym, beżowym lub w innych jasnych odcieniach. W ten sposób pozwolisz, aby ciepło słońca odbijało się od Twojego stroju, zapewniając Ci chłód.

Ciasne ubranie ogranicza przepływ powietrza i utrudnia zdolność organizmu do „oddychania". Stwarza to efekt cieplarniany pod tkaniną, co może prowadzić do podrażnienia skóry. Wesprzyj trend oversize tego lata, ponieważ pozwala na lepszą cyrkulację powietrza i wygodę.

Wybór odpowiednich butów

Komfort powinien być zawsze priorytetem, niezależnie od pory roku. Latem wybieraj lekkie i przewiewne buty. Jeśli wolisz obcasy, wybierz wysokość od trzech do czterech centymetrów, aby zapewnić sobie zarówno styl, jak i wygodę. Buty z odkrytymi palcami doskonale sprawdzą się w upalne dni, pozwalając stopom oddychać.

Ponieważ jednak sneakersy stały się integralną częścią nowoczesnej garderoby, koniecznie połącz je z lekkimi skarpetkami wykonanymi z naturalnych materiałów. Świetnym rozwiązaniem są także buty na tekstylnej podeszwie, które umożliwiają cyrkulację powietrza.

Pamiętaj o najważniejszych rzeczach

Przed wyjściem na zewnątrz nie zapomnij o zabezpieczeniu się przed słońcem. Stosuj kremy z filtrem przeciwsłonecznym, noś okulary przeciwsłoneczne i odpowiedni kapelusz.

