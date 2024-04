Czego nie wolno robić na cmentarzu: najsurowsze zakazy

Odwiedzanie grobów bliskich zmarłych to starożytna tradycja sięgająca wieków wstecz. Z rytuałem tym wiąże się wiele ludowych wierzeń i przesądów.

W szczególności nie można chodzić na cmentarz w nocy. Uważa się, że w nocy na cmentarzu aktywują się złe duchy, które mogą wyrządzić krzywdę żywym.

Zabrania się odwiedzania cmentarza także w święta Wielkanocne i Boże Narodzenie. Dni te uważane są za święte i należy je spędzać na modlitwie i radości, a nie na cmentarzu.

Urodziny to dzień nowego życia i nie zaleca się przyćmiewania go odwiedzaniem miejsca pochówku.

Zgodnie z przekonaniem, w krytyczne dni kobiety stają się bardziej podatne na negatywną energię, dlatego w czasie menstruacji nie powinny chodzić na cmentarz.

Dlaczego nie można nic zabrać z cmentarza?

Uważa się, że wszystko, co znajduje się na cmentarzu, należy do zmarłego. Zabierając coś ze sobą, możesz odebrać im część energii, co może skutkować problemami ze zdrowiem, szczęściem i samopoczuciem.

Jak iść na cmentarz?

Ubieraj się skromnie i schludnie. Zabierz ze sobą kwiaty, wodę, świece. Powitaj zmarłych i módl się za nich. Oczyść grób i złóż kwiaty. Nie zostawiaj na grobie jedzenia ani napojów alkoholowych. Nie mów źle o zmarłym. Po wizycie na cmentarzu umyj ręce.

Jak prawidłowo zachowywać się na cmentarzu, aby nie sprawiać kłopotów:

Nie przeklinaj, nie śmiej się, nie mów głośno. Nie chodź po grobach. Nie rób zdjęć. Nie zostawiaj dzieci bez opieki. Nie wchodź na cmentarz, jeśli źle się czujesz.

Pamiętajmy, że cmentarz jest miejscem żałoby i pamięci. Bądź tam pełen szacunku i szacunku.

Należy zauważyć, że wszystkie te wierzenia i przesądy nie mają potwierdzenia naukowego. Przestrzeganie ich jest osobistym wyborem każdej osoby.

