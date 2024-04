Jak osiągnąć obfite kwitnienie storczyków: porady ekspertów

UAportal podpowiada rozwiązania, co zrobić, aby storczyk obficie kwitł. Kluczową kwestią jest stworzenie optymalnej temperatury w nocy, ponieważ storczyki rosną w warunkach subtropikalnych, gdzie w nocy występują wahania temperatury. Spadek temperatury o około 5-6 stopni Celsjusza stymuluje szybkie kwitnienie.

Można to osiągnąć, przenosząc doniczkę ze storczykiem z pokoju na noc do chłodnego miejsca. Jeśli to możliwe, otwierając pobliskie okno, możesz zapewnić niezbędną wilgotność i świeże powietrze, których tak bardzo potrzebują te subtropikalne rośliny.

W przypadkach, gdy przeniesienie storczyka nie jest możliwe, alternatywną opcją jest użycie wentylatora, aby wytworzyć chłodny przepływ powietrza. Lekki przeciąg wytwarzany przez wachlarz zachęca orchideę do wytwarzania szypułek, co prowadzi do pojawienia się pąków.

Ponadto doświadczeni ogrodnicy odkryli sekretny składnik odżywiający storczyki - są to popularne produkty kuchenne. Przepis polega na przygotowaniu domowego nawozu z łatwo dostępnych składników:

1. Ziemniaki należy zetrzeć lub pokroić na małe kawałki i ugotować.

2. Ugotowane ziemniaki połącz z pokrojonymi w plasterki bananami i dodaj niewielką ilość cukru.

Mieszankę należy przechowywać w zamkniętym pojemniku, a następnie rozcieńczyć wodą przed nałożeniem bezpośrednio na korzenie storczyka w trakcie karmienia.

Oferujemy naukę wytwarzania nawozów dla roślin z improwizowanych środków.

