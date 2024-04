Kawa dla roślin: jak fusy mogą pomóc poprawić plony i wzrost roślin

UAportal opowiedział, jak przygotować skuteczny nawóz z fusów kawy. Korzystając z tego łatwo dostępnego zasobu, możesz wpłynąć na wzrost swoich roślin.

Dla pomyślności ogrodu ważne jest nawożenie upraw ogrodowych i roślin w różnych fazach ich wzrostu. Istnieją tradycyjne metody, ale równie skuteczną alternatywą może być użycie fusów z kawy.

Fusy z kawy służą jako nawóz organiczny, który jest bardzo ceniony przez wiele upraw ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych. Dzięki tak cennym pierwiastkom jak azot, magnez, potas, wapń i fosfor jak żaden inny wzbogaca i rewitalizuje glebę.

Jakie rośliny korzystają z tego nawozu? Po nawożeniu fusami kawy wiele roślin wykazuje znaczną poprawę wzrostu i produktywności. Oto niektóre z nich, które szczególnie dobrze rosną z tym nawozem: ogórki, papryka, pomidory, rzodkiewki, ziemniaki, cebula i różne rodzaje warzyw

Ponadto wiele roślin domowych kwitnie lepiej, gdy są karmione fusami z kawy. Hortensje, begonie, azalie i kamelie bardzo dobrze reagują na tego typu nawozy.

Należy pamiętać, że nie wszystkie rośliny w równym stopniu korzystają z fusów kawy. Nie należy nim nawozić kaktusów, sukulentów i róż, szczególnie tych o jasnych kwiatach. Kwaśne właściwości kawy mogą uniemożliwić optymalny wzrost tych roślin, a w przypadku róż mogą wpłynąć na kolor kwiatów.

Wskazówki dotyczące nawożenia fusami z kawy

Dodanie fusów kawy do mieszanki gleby podczas przesadzania kwiatów ogrodowych lub domowych służy jako ochrona przed szkodnikami i ślimakami, a także poprawia zatrzymywanie wilgoci na poziomie korzeni. Nawóz ten nadaje się również do pomidorów. Użyj fusów z kawy jako ściółki lub posyp nią dojrzałe rośliny.

Ogórki uzyskują podobne korzyści z fusów kawy, stosując te same metody, co w przypadku pomidorów. Przygotowując miejsce do sadzenia truskawek, bardzo przydatne jest dodanie do gleby nawozu. Wymieszaj zmieloną kawę z ziemią i dodaj dodatkową warstwę ziemi na wierzch. Mieszanka ta ochroni przed szkodnikami i dostarczy roślinom ważnych pierwiastków śladowych.

