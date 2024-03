Oszczędzaj czas i energię: jak szybko nauczyć się prasować ubrania

Jeśli prasowanie jest dla Ciebie uciążliwe, spróbuj skorzystać z prostych wskazówek. UAportal przygotował kilka życiowych hacków, które pomogą ułatwić ten proces.

Folia

Jeśli wyłożysz deskę do prasowania folią aluminiową, możesz znacznie przyspieszyć proces prasowania. Umieszczając ją błyszczącą stroną do góry, ciepło z żelazka jest odbijane z powrotem. Pozwoli to na prasowanie obu stron ubrania w tym samym czasie, co znacznie przyspieszy ten proces.

Para z prysznica

Wieszanie ubrań w łazience podczas brania gorącego prysznica to proste rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas na prasowaniu. Para wodna skutecznie wygładza zagniecenia na ubraniach, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi do noszenia. Metoda ta pozwala szybko odświeżyć ubrania bez konieczności używania żelazka.

Lód

Skutecznym sposobem na szybkie usunięcie zagnieceń z ubrań jest włożenie kilku kostek lodu do suszarki z pogniecionymi ubraniami. Włączając urządzenie na maksymalną temperaturę na około 15 minut, wytworzysz parę z topnienia kostek lodu, co pomoże wygładzić zmarszczki na ubraniach.

