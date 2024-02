Powiedz "nie" bólom głowy: metody, które złagodzą dyskomfort w kilka minut

Doświadczasz nieznośnego bólu głowy, ale nie masz pod ręką żadnych środków przeciwbólowych? UAportal opowiada o prostych środkach, które mogą przynieść ulgę nawet w takich przypadkach.

Wideo dnia

Ćwiczenia przed lustrem

Spróbuj stanąć przed lustrem i wykonać serię ćwiczeń twarzy mających na celu rozluźnienie mięśni. Szybko podnieś brwi, najpierw prawą, potem lewą i obie razem. Następnie zamknij oczy i pochyl je w prawo i w lewo. Inną skuteczną techniką jest delikatne naciskanie opuszkami palców na brwi i stopniowe przesuwanie ich w kierunku grzbietu nosa. Po każdym ćwiczeniu pamiętaj o zrobieniu przerwy, aby rozluźnić mięśnie twarzy.

Masaż akupresurowy

Zidentyfikuj obszary na skroniach, które powodują ból po naciśnięciu i delikatnie je masuj. Pomaga to rozszerzyć naczynia krwionośne, poprawiając krążenie, co może pomóc zmniejszyć lub wyeliminować objawy bólu głowy. Możesz również masować grzbiet nosa, ponieważ to również pomaga złagodzić ból.

Masaż oczu w celu złagodzenia bólu głowy

Delikatnie masuj zamknięte oczy okrężnymi ruchami, najpierw zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a zauważysz zmniejszenie bólu głowy w ciągu pięciu minut.

Rozgrzewka szyi

Masaż karku może być skutecznym lekarstwem na bóle głowy, zwłaszcza jeśli dyskomfort jest spowodowany problemami w odcinku szyjnym kręgosłupa, takimi jak choroba zwyrodnieniowa dysku. Oprócz masażu, włącz do swojej codziennej rutyny kilka prostych ćwiczeń szyi, takich jak naprzemienne przechylanie głowy w kierunku każdego ramienia, odciąganie głowy do tyłu i zbliżanie podbródka do klatki piersiowej. Rób przerwy między ćwiczeniami.

Ulga poprzez pocieranie

Rozgrzej dłonie, umieszczając je nad uszami i delikatnie pocieraj, aż poczujesz ciepło. Następnie poruszaj dłońmi w różnych kierunkach - w górę, w dół i na boki - aby jeszcze bardziej pobudzić krążenie i złagodzić bóle głowy.

Uwaga: Niniejsza treść służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zawiera żadnych porad medycznych. W celu uzyskania leków, diagnozy i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

Wcześniej UAportal mówił o zaletach i wadach farbowania włosów.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!