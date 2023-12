Johnny Depp, słynny aktor, jest powszechnie znany ze swojej wszechstronności i niezapomnianych występów. UAportal przygotował interesujące fakty na temat tego utalentowanego człowieka.

Wideo dnia

Stałe przypomnienie

Postać Johnny'ego Deppa w Piratach z Karaibów, kapitan Jack Sparrow, ma tatuaż na ramieniu. Co ciekawe, Depp zrobił sobie taki sam tatuaż po zakończeniu zdjęć do filmu. Jedyną drobną różnicą jest to, że wróbel na prawdziwym tatuażu leci w przeciwnym kierunku.

Czytaj także: Trzy Oscary, innowacje i kwestie społeczne: Jakie znaczenie dla kina miał Tom Cruise

Zabawa z imionami

Nazwisko Depp tłumaczy się z niemieckiego jako "głupiec" lub "błazen". Pomimo humorystycznych konotacji, sam Depp często przyjmuje tę humorystyczną stronę, żartując z własnego imienia.

Życie w ruchu

Wychowanie Deppa naznaczone było częstymi przeprowadzkami. Zanim skończył piętnaście lat, jego rodzina przeprowadzała się dwa tuziny razy, co przyczyniło się do jego różnorodnego doświadczenia i umiejętności adaptacji.

Tatuaże aktora

Ciało Johnny'ego Deppa zdobi trzynaście tatuaży. Wśród nich jest jeden szczególny o wartości sentymentalnej - rysunek.

Przypominamy, że wielu aktorów i piosenkarzy decyduje się na operacje plastyczne, ponieważ często jest to dla nich konieczność. Opowiedzieliśmy, jak 7 sławnych mężczyzn poprawiło swój wygląd.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał telegramu!