Realme wypuści nowy smartfon: jego charakterystyka

Realme planuje wypuścić nowy smartfon, Realme 12 Pro+, na początku 2024 roku. Jego oficjalna prezentacja ma odbyć się pod koniec stycznia lub w lutym. Flagowy smartfon będzie wyposażony w niezawodny układ Snapdragon 7s Gen 2, aby zapewnić nieprzerwaną pracę. UAportal opowiada o charakterystyce urządzenia.

Procesor.

Procesor Snapdragon 7s Gen 2 to zaawansowany 4-nanometrowy SoC (system on a chip). Posiada potężną konfigurację z czterema rdzeniami Cortex A78 taktowanymi zegarem 2,4 GHz, a także czterema rdzeniami Cortex A55 zdolnymi do osiągnięcia maksymalnej częstotliwości 1,95 GHz. Oprócz tych imponujących możliwości procesora, Realme 12 Pro+ będzie wyposażony w procesor graficzny Adreno 710.

Aparat.

Ponadto oczekuje się, że Realme 12 Pro+ zaoferuje imponujący aparat do robienia oszałamiających zdjęć. W szczególności smartfon będzie wyposażony w czujnik peryskopowy, który zapewnia 3-krotny lub 5-krotny zoom, umożliwiając użytkownikom zbliżenie się do pożądanego obiektu bez utraty jakości obrazu.

Połączenie potężnego sprzętu i innowacyjnych funkcji aparatu oznacza, że to urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić najlepsze możliwe wrażenia ze smartfona.

