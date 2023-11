Pięć rzeczy, których nie należy wynosić z domu

Aby utrzymać pozytywny stan umysłu i chronić swoje dobre samopoczucie, ważne jest, aby uważać na to, co wynosimy z domu. Nasze domy magazynują energię, a rozstanie z niektórymi rzeczami może prowadzić do negatywnych konsekwencji. UAportal opowie o pięciu rzeczach, których nie należy dawać w prezencie.

Wideo dnia

Artykuły higieny osobistej

Przedmioty, które mają bezpośredni kontakt z głową lub włosami, takie jak suszarki do włosów, gumki, czapki lub szczotki do włosów, nie powinny być oddawane. Według ekspertów takie przedmioty mogą przenosić energię i nieumyślnie wpływać na szczęście, dobrobyt finansowy i ogólny stan zdrowia.

Bielizna

Nawet jeśli bielizna jest nowa, nie należy jej oddawać. Ma to na celu ochronę losu i szczęścia. Uważa się, że bielizna ma unikalne połączenie energetyczne z właścicielem, a rozstanie z nią może je przerwać.

Przeczytaj także: Jak przyciągnąć dobrobyt finansowy za pomocą feng shui

Lustra.

Zaleca się, aby nigdy nie usuwać ani nie oddawać luster z domu, w tym tych przymocowanych do szafek. Uważa się, że lustra zatrzymują energię i służą jako symboliczne odzwierciedlenie życia danej osoby. Pozbywanie się luster może zaburzyć równowagę energetyczną w przestrzeni życiowej.

Pościel i bielizna pościelowa

Uważa się, że poduszki, koce i pościel gromadzą i przechowują pozytywną energię człowieka przez długi czas. Silne połączenie między tymi przedmiotami a właścicielem może mieć trwały wpływ. Aby uniknąć potencjalnych szkód w przyszłości, najlepiej nie oddawać ani nie pozbywać się takich przedmiotów.

Nieużywane naczynia

Zaskakujące jest to, że naczynia, których już nie używasz, mogą również nosić ślad energetyczny. Dlatego zaleca się, aby nie oddawać ani nie przekazywać takich przedmiotów. Zachowując te naczynia, unikniesz wszelkich potencjalnych negatywnych wpływów, które mogą pojawić się ze strony niezamierzonych odbiorców.

Przypominamy, że niektóre przedmioty mogą przyciągać szczęście i dobrobyt.

Jeśli chcesz otrzymywaćnajnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!