Utrzymywanie okien w czystości: jak je czyścić, by brud nie przywierał na długo

Jeśli chodzi o sezonowe mycie okien, większość osób zaznajomionych z tą rutyną robi to wiosną, a następnie ponownie jesienią. Jednak wiele osób nie zna sekretu, jak utrzymać okna w nieskazitelnej czystości przez długi czas. UAportal opowiada o unikalnym środku ochronnym, który czyni cuda w walce z gromadzeniem się brudu.

Nawet przy stosowaniu wysokiej jakości środków do czyszczenia szyb, po deszczu często pozostają na nich nieestetyczne plamy i ślady. Do przygotowania skutecznej mieszanki potrzeba kilku prostych składników: płynu do płukania tkanin, wody i gliceryny.

Aby uzyskać optymalne rezultaty, wymieszaj składniki w stosunku 1:10. Wymieszaj jedną łyżkę dowolnego płynu do płukania tkanin z dziesięcioma łyżkami czystej wody, a następnie dodaj jedną do dwóch kropli gliceryny.

Jak stosować roztwór:

1. Umyj okna przy użyciu ulubionego domowego środka do mycia szyb.

2. Gdy okna będą czyste i suche, nałóż przygotowaną mieszaninę na powierzchnię zewnętrzną.

Te proste kroki, jeśli będą wykonywane prawidłowo, zapewnią długotrwałą czystość i ochronę przed zanieczyszczeniami naturalnymi, nawet jeśli dom sąsiaduje z ruchliwą drogą lub hałaśliwym placem budowy.

Co więcej, rezultatem jest nieskazitelny wygląd, który jest odporny na smugi i nieestetyczne smugi, nawet po deszczu. Dzięki temu sekretnemu rozwiązaniu ochronnemu można utrzymać okna w idealnej czystości przez cały rok.

