Tacki na jajka często trafiają do kosza po tym, jak spełnią swoje pierwotne zadanie. Ludzie nie zdają sobie sprawy z ich potencjału do innych praktycznych zastosowań. UAportal opowiada o czterech kreatywnych sposobach na maksymalne wykorzystanie kartonów po jajkach.

Wideo dnia

Karmnik dla ptaków

Stworzenie karmnika dla ptaków może wydawać się trudnym zadaniem. Jednak zwykłe kartony po jajkach mogą być idealnym rozwiązaniem. Dzieląc pudełko na dwie części, wykonując cztery otwory w rogach i zawieszając je na drzewie za pomocą liny, można łatwo zmontować improwizowany karmnik dla ptaków.

Przeczytaj również: Jak wybrać dobrą gąbkę do mycia naczyń: porady doświadczonych gospodyń domowych

Szablon do ogrodnictwa

Kartony po jajkach można również przekształcić w poręczny szablon ogrodniczy. Wystarczy wziąć karton i umieścić go na ziemi. W ten sposób powstaną idealnie rozmieszczone otwory, które można wykorzystać do sadzenia nasion, co ułatwi pracę w ogrodzie.

Paleta

Jeśli potrzebujesz palety do malowania, może Ci w tym pomóc zwykły karton po jajkach. Jeśli przygotujesz kilka tacek z wyprzedzeniem, możesz znacznie przyspieszyć proces dekorowania powierzchni.

Pojemnik do przechowywania

Oddzielne przegródki w kartonach po jajkach zapewniają praktyczną opcję przechowywania małych przedmiotów, takich jak guziki, śruby, nakrętki, śruby i inne drobne części. Zamiast kupować drogie organizery, recykling kartonów po jajkach może być wszechstronną i opłacalną alternatywą.

Wcześniej powiedzieliśmy ci, jak prasować ubrania dwa razy szybciej za pomocą folii.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!