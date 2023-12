Nie tylko w kuchni: 4 sekrety stosowania soli

Oprócz poprawy smaku potraw, sól może być przydatna w wielu innych obszarach, w tym w pracach domowych i praktykach kosmetycznych. UAportal opowiada o czterech mało znanych sposobach na życie, które mogą sprawić, że sól stanie się Twoją tajną bronią.

1. Pożegnaj się z podkrążonymi oczami

Niechciane worki i cienie pod oczami mogą być prawdziwym rozczarowaniem, zwłaszcza z wiekiem. Ale nie martw się, prosty roztwór soli może pomóc. Przygotuj mieszankę, rozpuszczając łyżeczkę soli w pół litra wody. Namocz wacik w tym roztworze i delikatnie umieść go na problematycznych obszarach.

2. Usuwanie trudnych plam

Sól to świetny sposób na pozbycie się uporczywych zabrudzeń, co czyni ją idealnym środkiem do czyszczenia przyborów kuchennych. Posyp powierzchnię dużą ilością soli, dodaj wodę i postaw na ogniu. Twoje naczynia i przybory kuchenne odwdzięczą Ci się nowym blaskiem.

3. Walka z mrówkami

Mrówki często mogą zaatakować dom. Aby zapobiec ich przedostawaniu się do przestrzeni mieszkalnej, użyj soli jako skutecznego środka kontrolnego.

4. Odśwież deskę do krojenia

Twoja deska do krojenia wydziela nieprzyjemny zapach z różnych składników? Przywróć jej świeżość, traktując ją prostym roztworem soli. Następnie spłucz deskę wodą.

