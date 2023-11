Znaki zodiaku z najbardziej 'kruchą' energią są nazwane: muszą dbać o siebie

Niektórzy ludzie są bardzo wrażliwi, co czyni ich bardzo podatnymi na zranienie. Biorą sobie do serca to, co mówią inni, cierpią z powodu stresu i mogą popaść w depresję. Według astrologów wynika to z faktu, że mają "delikatną" energię. Mówimy o Raku, Wadze, Byku i Rybach.

Rak

Ci ludzie są niezwykle wrażliwi i podatni na emocje. Rakom trudno jest wytrzymać różne emocjonalne "ciosy" - negatywna energia dosłownie wyrywa kawałki z ich serc. Rdzenni mieszkańcy tego znaku często wycofują się w głąb siebie, aby przetrwać ból

Waga

Osoby spod tego znaku bardzo łatwo wytrącić z równowagi. Czasami zbyt emocjonalny temat lub rozmowa może podważyć ich stabilność psychiczną i wyrwać grunt spod nóg. Wagi nie wiedzą, jak oprzeć się negatywnym emocjom.

Byk

Spokojne i zrównoważone Byki ukrywają fakt, że bardzo łatwo je urazić. Ci ludzie są bardzo zależni od świata materialnego, więc wszystko, co dotyka tematu pieniędzy (spadek dochodów, nagromadzone długi, rozmowa o pieniądzach) wytrąca ich z równowagi i trudno im dojść do siebie.

Ryby

Osoby te mają silną intuicję i bardzo bogaty wewnętrzny świat emocjonalny. Mimo to nie mogą oprzeć się wahaniom emocjonalnym. Są równie wrażliwe na krytykę i zastrzeżenia ze strony innych ludzi.

