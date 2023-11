Trzy znaki zodiaku, które często żyją w toksycznych związkach: zbyt boją się samotności

Nie wszystkie związki kończą się jak w bajce "długo i szczęśliwie". Kiedy związek się rozpada, ból może trwać przez długi czas. Są jednak ludzie, którzy tak bardzo boją się samotności, że starają się utrzymać nawet nieudane relacje, które stały się toksyczne. Według astrologów są to Waga, Skorpion i Baran.

Waga.

Wagi są z natury łagodne i postrzegają rozwód jako wielką tragedię w ich życiu. Nie zauważają znaków ostrzegawczych w związkach, ponieważ mają tendencję do idealizowania wszystkiego. Podjęcie decyzji o zakończeniu związku może zająć Wadze dużo czasu, nawet jeśli jest on już na skraju katastrofy. Osoby spod tego znaku nigdy nie są pewne swoich wyborów i zawsze wahają się przed podjęciem decyzji. Dlatego ludzie spod tego znaku zodiaku często żyją w toksycznych związkach.

Skorpion.

W rzeczywistości Skorpiony bardzo rzadko wchodzą w toksyczne relacje, ale jeśli się zakochują, to na długo. Nie mogą zerwać z ukochaną osobą, nawet jeśli związek jest emocjonalnie destrukcyjny, ponieważ będą musieli przyznać, że się mylili. I to jest druga przeszkoda, ponieważ przedstawicielom tego znaku nie jest łatwo przyznać się do błędów.

Baran.

Pomimo tego, że Baran jest bardzo pragmatyczny, często może znaleźć się w trudnym związku z toksycznym partnerem. Chociaż przedstawiciele tego znaku racjonalnie rozumieją, że może to być bolesne doświadczenie, ten znak ognia jest tak uparty, że nie są gotowi się do tego przyznać ani zaakceptować. W takich przypadkach Baran patrzy na to, co się dzieje przez różowe okulary, ponieważ jest pewien, że bycie w związku, bez względu na to, co to jest, jest lepsze niż bycie bez niego.

