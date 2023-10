Każdy może wykazać się samolubnym zachowaniem, ale wśród wszystkich tubylców kręgu zodiaku astrologowie identyfikują trzech, którzy stawiają swoje interesy na pierwszym miejscu w życiu. Baran, Lew i Ryby uważają, że cały świat kręci się wokół nich.

Chociaż pewność siebie jest ważna, mają tendencję do przekraczania granicy arogancji i egoizmu. Niezależnie od tego, czy nieustannie chwalą się swoimi sukcesami, czy nie, nie słuchają nikogo poza sobą. Rdzenni mieszkańcy tych znaków są bardziej podatni na narcyzm niż inni - mogą być trudni w otoczeniu.

Baran.

Barany są naturalnymi liderami, którzy często muszą koncentrować się wyłącznie na własnym dobru. Czują, że są najlepsi, najmądrzejsi i najpotężniejsi. Jeśli dasz im radę, będą bardziej skłonne do zdenerwowania się niż docenienia jej. Baran uważa, że wie wszystko, a jego aroganckie zachowanie powoduje również problemy w komunikacji z innymi i będzie miał wielu wrogów.

Lew.

Lwy charakteryzują się egoizmem, arogancją i dumą. Są jednak bardzo dobrzy w ukrywaniu i kontrolowaniu tych emocji. Ludzie urodzeni pod znakiem zodiaku Lwa wydają się być pełni prostoty, ale za ich beztroską twarzą często kryje się osoba, która uważa się za najlepszą i najmądrzejszą. Gdy tylko Lew osiągnie pewne wyżyny w życiu, jego zachowanie natychmiast się zmienia. Niestety, często zapominają o bliskich przyjaciołach, a nawet krewnych. To czyni go jednym z najbardziej samolubnych znaków zodiaku.

Ryby.

Ryby często zachowują się tak, jakby były królami świata. Podobnie jak Baran, uważają, że są najlepsze. Aby to udowodnić, czasami nawet robią wszystko, aby to udowodnić. Co więcej, mają fałszywe przekonanie, że przyjmowanie sugestii od kogoś o mniejszym autorytecie sprawi, że staną się nieistotni i obniżą swoją wartość. Ludzie urodzeni pod tym znakiem mają wiedzę, ale ich arogancka natura uniemożliwia im jej właściwe wykorzystanie.

