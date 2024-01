Soda oczyszczona, podstawa w domu, jest powszechnie stosowana nie tylko do gotowania, ale także do zwalczania uporczywych plam. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że niektórych rzeczy nie można czyścić tą uniwersalną substancją, ponieważ może ona spowodować nieodwracalne uszkodzenia. UAportal podaje przydatne wskazówki.

Wideo dnia

1. Aluminiowe garnki i patelnie

Chociaż soda oczyszczona jest ogólnie uważana za bezpieczny środek do czyszczenia powierzchni metalowych, nigdy nie powinna być stosowana na aluminiowych naczyniach kuchennych. Powodem tej ostrożności jest potencjalne utlenianie i odbarwianie aluminium.

Przeczytaj również: Jak skrócić czas sprzątania: wskazówki od gospodyń domowych

2. Srebro i złocenia

Traktowanie srebrnych sztućców sodą oczyszczoną może spowodować utratę ich naturalnego blasku. Jej właściwości mogą zmniejszyć połysk i blask srebra. Podobnie, użycie roztworu sody oczyszczonej do czyszczenia pozłacanych akcesoriów może usunąć wierzchnią błyszczącą warstwę, powodując nieodwracalne uszkodzenia.

3. Marmurowe blaty kuchenne

Skład chemiczny sody oczyszczonej sprawia, że nie nadaje się ona do stosowania na powierzchniach marmurowych. Może to prowadzić do korozji i uszkodzenia delikatnego materiału. Zamiast tego zalecamy używanie do czyszczenia zwykłej wody z mydłem.

Dla przypomnienia, pisaliśmy o innym ciekawym chińskim lifehacku, który pomoże ci łatwo pozbyć się kurzu w mieszkaniu.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!