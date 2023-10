W listopadzie 2023 r. niektóre znaki zodiaku mogą liczyć na strzałę Kupidyna, podczas gdy inne mogą mieć złamane serca. Skorpiony, Koziorożce i Wodniki prawdopodobnie poczują teraz szybsze bicie serca. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Baran (21.03-19.04)

Baran będzie emocjonalny, pozbywając się wszystkich swoich lęków i otwierając się na swoje uczucia. Samotni mieszkańcy tego znaku mogą znaleźć miłość, a ci, którzy są w związku, mogą przywrócić pasję do swojego związku.

Byk (20.04-20.05)

Byk nie jest teraz w nastroju do romansów, ponieważ ktoś go ostatnio obraził. Powinien pomyśleć o sobie i nauczyć się żyć w nowy sposób. Listopad jest dla nich miesiącem przejściowym.

Bliźnięta (21.05-20.06)

Bliźnięta poczują świąteczną atmosferę w listopadzie, co tylko zwiększy ich potrzebę romansu. To dobry czas, aby zadbać o swoje relacje i uczucia. Osoby spod tego znaku mogą być pewne, że ich serce zacznie bić szybciej, jeśli tylko zrobią pierwszy krok.

Rak (21.06-22.07)

Raki skupią się na dbaniu o dom. Niezależnie od tego, czy jest w związku, czy nie, najważniejsze będzie dla niego zadbanie o otoczenie, w którym czuje się komfortowo. I potrzebuje tego, by w ogóle zacząć myśleć o romansie.

Lew (23.07-22.08)

Lew przez cały miesiąc będzie niezdecydowany. Jesień jest dla niego niekorzystna pod względem emocjonalnym. Powinien zadbać o swój komfort psychiczny i zastanowić się, czego tak naprawdę chce. Wtedy łatwiej będzie mu podejmować decyzje.

Panna (23.08-22.09)

Panna powinna przestać się spieszyć. Czas w końcu się wyciszyć i pomyśleć o stabilizacji. Wyjdzie ci to na dobre. Przestań gonić za przypadkowymi romansami, które nie mają pozytywnego wpływu na Twoje życie.

Waga (23.09-22.10)

Wagi powinny skupić się na sobie i swoich potrzebach. Nadszedł czas, aby pomyśleć o miłości własnej, zanim zaczniesz skupiać się na relacjach z innymi. Bez tego trudno będzie cokolwiek zbudować

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Skorpiony zdadzą sobie sprawę, że mogą teraz zrobić wszystko. Świat stoi przed nimi otworem, ale to od nich zależy, jak go wykorzystają. Mają szansę zrobić na kimś dobre wrażenie. Warto wykazać się dobrym sercem i wrażliwością.

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Strzelec, który jest w parze, będzie miał miłą niespodziankę od swojej drugiej połówki. Warto zaufać partnerowi i pozwolić mu o siebie zadbać. Osoby spod tego znaku powinny zrobić sobie przerwę od codziennej rutyny. Osoby samotne mogą spotkać kogoś wyjątkowego.

Koziorożec (22.12-19.01)

Koziorożce poczują, że los im sprzyja. Otrzymają ogromną szansę od gwiazd i to od nich zależy, czy ją wykorzystają. Aby to zrobić, muszą być cierpliwi, nie wyciągać pochopnych wniosków i mieć odwagę.

Wodnik (20.01-18.02)

Wodnik poczuje pozytywne wibracje po długim czasie, kiedy ich uczucia zostały "zamrożone". Nadszedł czas, aby zadbać o swój związek lub znaleźć bratnią duszę.

Ryby (19.02-20.03)

Ryby będą rozmarzone, co przyczyni się do ich emocjonalności. Nadszedł więc czas, aby pomyśleć o tym, co jest dla nich najlepsze. Jeśli teraz to zrozumieją, znacznie łatwiej będzie im prawidłowo wyrazić swoje uczucia. Ryby w związku powinny również najpierw pomyśleć o sobie.

