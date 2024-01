Jakie rzeczy można wyczyścić starą szczoteczką do zębów: Life hacks dla gospodyń domowych

Większość z nas wymienia swoje szczoteczki do zębów co trzy miesiące. Zanim jednak wyrzucimy starą szczoteczkę do zębów, warto zauważyć, że może być ona przydatna do niektórych zadań związanych ze sprzątaniem domu. UAportal podpowiada, jak można ją wykorzystać.

1. Głowica prysznicowa

Głowica prysznica kryje w sobie niewidoczne zarazki, więc okresowe czyszczenie jest niezbędne. Stara szczoteczka do zębów może być idealnym narzędziem, zwłaszcza w połączeniu z białym octem.

Napełnij pojemnik octem i zanurz słuchawkę prysznicową na godzinę lub dwie. Następnie wyjmij ją i dokładnie wyczyść szczoteczką do zębów. Ta technika czyni cuda w usuwaniu wszelkich osadów.

2. Łączenia płytek

Płytki często mają brudne i odbarwione fugi, co może pogorszyć ogólny wygląd pomieszczenia. Jednak stara szczoteczka do zębów w połączeniu z sodą oczyszczoną przyda się do łatwego usuwania zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach. Jej wąskie włosie jest idealne do usuwania uporczywych zabrudzeń z fug płytek.

3. Odnów swoją szczotkę do szorowania

Grzebienie są niestety wylęgarnią zarazków. Zaleca się czyszczenie ich co najmniej raz w tygodniu, aby utrzymać dobrą higienę. Użyj do tego celu starej szczoteczki do zębów. Delikatnie szczotkując włosie i powierzchnię grzebienia, można usunąć wszystkie nagromadzone cząsteczki. Niektórzy ludzie wolą również moczyć szczoteczkę do zębów w roztworze wody i detergentu przed szczotkowaniem.

