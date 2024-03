Jakie trzy produkty warto jeść przed snem: życiowe triki na dobry sen

Wiele osób walczy o dobry sen, a włączenie kojących przekąsek przed snem może znacznie poprawić sytuację. UAportal odkrył, że jedzenie tuż przed snem może wpływać na relaks i jakość odpoczynku.

Herbata ziołowa

Herbaty ziołowe, takie jak rumianek, korzeń waleriany lub passiflora, mogą pomóc zrelaksować się i przygotować organizm do snu. Herbaty te zawierają związki o działaniu uspokajającym, co czyni je świetną opcją do picia przed snem.

Herbatę należy zaparzyć około 30 minut przed snem, aby dać czas na relaksujący efekt. Należy unikać dodawania cukru, aby nie zakłócać snu.

Przekąska z bananów i migdałów

Mały, dojrzały banan w połączeniu z garścią migdałów to pożywna przekąska, która pomaga zasnąć. Banany są naturalnym źródłem tryptofanu, aminokwasu, który pomaga regulować wzorce snu.

Migdały są bogate w magnez, który pomaga rozluźnić mięśnie i poprawić jakość snu. Przekąska ta powinna być spożywana na około godzinę przed snem.

Jogurt grecki z miodem

Jogurt grecki skropiony odrobiną miodu może zaspokoić ochotę na słodycze, a także stanowić zdrową przekąskę przed snem. Jogurt zawiera regulujący sen hormon melatoninę, który wspiera naturalny cykl odpoczynku organizmu. Połączenie białek i węglowodanów w jogurcie greckim może również pomóc ustabilizować poziom cukru we krwi w ciągu nocy.

