Jak uprawiać marchew: podstawowe zasady zapewniające obfite zbiory

W kwietniu, gdy w kraju nadchodzi ocieplenie, ludzie zaczynają myśleć o sianiu różnych roślin w ogrodzie, w tym marchwi. UAportal poinformował, że ta wszechstronna roślina kwitnie w prawie każdym ogrodzie, ale aby zapewnić udane zbiory, niezwykle ważne jest poznanie tajników jej uprawy.

Jedną z ważnych wskazówek jest unikanie siewu marchwi na obszarach, na których w poprzednim roku występowały uprawy takie jak fasola, późna kapusta czy kukurydza. Równie ważna jest znajomość roślin, które nie są kompatybilne z marchewką.

Eksperci nie zalecają siewu marchwi na obszarach, na których rosły pietruszka, pasternak, koper, seler, rzodkiewka lub burak.

Jeśli chodzi o warunki glebowe, ważne jest, aby unikać stojącej wody i nadmiernej wilgoci. Marchew preferuje dobrze przepuszczalne i luźne gleby, najlepiej o pH od obojętnego do lekko kwaśnego. Jeśli gleba jest ciężka i podmokła, zaleca się poprawę jej żyzności przed siewem marchwi.

Marchew jest znana ze swojej tolerancji na zimno, ponieważ do optymalnego kiełkowania potrzebuje temperatur od +9 do +15 stopni. Dlatego też zwykle wysiewa się ją od początku kwietnia do połowy maja. Uprawa może jednak wytrzymać nawet lekkie nocne przymrozki do -2 stopni bez znaczących uszkodzeń. Pierwsze sadzonki powinny pojawić się 10-15 dni po wysiewie.

