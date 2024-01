Jak wyglądać stylowo: 5 wskazówek dotyczących wyboru ubrań

Każdy może wyglądać stylowo, jeśli pamięta o kilku kluczowych życiowych trikach, które pomogą ukryć wady i podkreślić najlepsze części sylwetki. UAportal przygotował kilka stylowych wskazówek.

Wideo dnia

Przyciągaj uwagę

Skup się na podkreśleniu najbardziej atrakcyjnych części swojego ciała. Granie na kontraście to kolejna skuteczna technika, ponieważ noszenie ubrań w tym samym odcieniu od góry do dołu może prowadzić do wizualnego zwiększenia rozmiaru.

Tkaniny

Wybieraj grubsze tkaniny, które pomogą ukryć drobne niedoskonałości. Pamiętaj, że obcisłe sukienki to najlepszy sposób na podkreślenie szczupłej sylwetki.

Iluzje optyczne

Użyj różnych technik, aby wizualnie podkreślić swoją sylwetkę. Na przykład, noszenie pionowych pasków lub długiej marynarki może sprawić, że będziesz wyglądać na wyższą i szczuplejszą. Ciemne wstawki po bokach stroju mogą stworzyć bardziej kobiecą sylwetkę, zwracając uwagę na talię i podkreślając biodra.

Odpowiedni krój i kolory

Należy pamiętać, że ten sam strój może wyglądać inaczej na różnych typach sylwetki. Bardzo ważne jest, aby przymierzyć strój przed zakupem i unikać zakupów online w ciemno. Zwróć uwagę na to, jak ubrania układają się na Twoim ciele i weź pod uwagę swój typ kolorystyczny przy wyborze.

Równowaga

Jeśli wybierzesz sukienkę z głębokim dekoltem, upewnij się, że spódnica ma długość do kolan lub poniżej. I odwrotnie, jeśli zdecydujesz się na minispódniczkę, zwróć uwagę na bardziej zamkniętą górę. Ta technika pozwoli Ci stworzyć stylowy i seksowny wygląd bez wulgarności.

