Jak wizualnie powiększyć mały pokój: skuteczne wskazówki

Jeśli chodzi o powiększenie wyglądu małego pokoju, zastosowanie kilku prostych sztuczek wizualnych i zasad projektowania może zrobić różnicę. UAportal zebrał kilka dobrych wskazówek, które mogą Ci w tym pomóc.

Wykorzystaj w pełni naturalne światło

Naturalne światło ma niesamowitą zdolność do wizualnego powiększania małych pomieszczeń. Ogranicz zabiegi okienne do minimum, aby wpuścić jak najwięcej światła do przestrzeni. Zaleca się wybór zasłon lub rolet, które można całkowicie odsunąć, aby zmaksymalizować ilość naturalnego światła wpadającego do pomieszczenia. Ponadto strategiczne umieszczenie luster naprzeciwko okien pomoże odbijać światło i sprawi, że pomieszczenie będzie jaśniejsze i bardziej przestronne.

Wybierz jasne kolory

Jasne odcienie farb, mebli i dekoracji mogą sprawić, że pomieszczenie będzie bardziej otwarte i przestronne. Aby dodać objętości, spróbuj połączyć różne tekstury w podobnych jasnych odcieniach, aby stworzyć wizualne zainteresowanie bez przytłaczania przestrzeni.

Wykorzystaj przestrzeń pionową

Aby stworzyć iluzję wysokości w małym pomieszczeniu, możesz wykorzystać pionową przestrzeń, aby przyciągnąć wzrok do góry. Zainstaluj półki sięgające od podłogi do sufitu lub wysoki regał na książki, aby wykorzystać przestrzeń pionową i zwolnić miejsce na podłodze.

Wykorzystaj linie wzroku do stworzenia głębi

Strategiczne rozmieszczenie mebli i dekoracji w celu stworzenia wyraźnych linii wzroku optycznie powiększa małe pomieszczenie. Ścieżki przez pokój powinny być otwarte i niezakłócone, aby stworzyć poczucie otwartości. Pomocne w tym może być użycie dywanów do podkreślenia poszczególnych obszarów w pomieszczeniu.

