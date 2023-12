Jak dbać o włosy zimą: 5 podstawowych zasad

Wraz z nadejściem zimy ważne jest, aby wiedzieć, jak najlepiej dbać o włosy, aby zachować ich jakość. UAportal opowiedział Ci o 5 rozwiązaniach, które Ci w tym pomogą.

Wideo dnia

Olej arganowy

W sezonie zimowym stosowanie oleju arganowego jest najlepszym wyborem do pielęgnacji włosów ze względu na jego zdolność do nawilżania i odżywiania suchych i łamliwych włosów. Jest bogaty w kwasy tłuszczowe i witaminę E, co czyni go doskonałym rozwiązaniem w walce z trudnymi skutkami zimnej pogody na włosy. Regularne stosowanie oleju arganowego pomaga przywrócić włosom blask i miękkość, zapewniając ochronę przed puszeniem się i łamaniem.

Maski do włosów

Zapewniają intensywne nawilżenie i składniki odżywcze, które pomagają naprawić zniszczone włosy spowodowane zimnym i suchym powietrzem.

Maski te zawierają składniki takie jak masło shea, olej z awokado i keratynę, aby promować zdrowe i mocne włosy. Włączenie produktów głęboko odżywiających do cotygodniowej rutyny sprawi, że włosy będą miękkie, gładkie i podatne na układanie przez całe zimowe miesiące.

Jedwabne poszewki na poduszki

Gładka powierzchnia jedwabiu pomaga zmniejszyć tarcie i zapobiega łamaniu się włosów podczas snu, redukując uszkodzenia spowodowane elektryzowaniem się i przesuszeniem. Używanie jedwabnej poszewki na poduszkę skutkuje nieplączącymi się i gładszymi włosami po przebudzeniu, zmniejszając potrzebę stylizacji i ogólne uszkodzenia włosów zimą.

Odżywka bez spłukiwania

Odżywki bez spłukiwania są dobrym wyborem do stosowania zimą, oferując ciągłe nawilżenie i ochronę przez cały dzień. Wzbogacone o składniki nawilżające, takie jak olej kokosowy i aloes, tworzą obronę przed stresorami środowiskowymi, utrzymując zdrowe włosy i zmniejszając elektryzowanie się i puszenie.

Peeling

Zabiegi złuszczające skórę głowy są niezbędne do utrzymania zdrowej skóry głowy i promowania optymalnego wzrostu włosów, szczególnie zimą. Zabiegi te usuwają nagromadzone, martwe, zrogowaciałe komórki skóry i nadmiar oleju, co sprzyja lepszemu wchłanianiu środków nawilżających i składników odżywczych.

Podsumowując, pisaliśmy już o tym, jak prawidłowo suszyć włosy.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!