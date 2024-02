Jak usunąć plamy z dezodorantu na ubraniach: 3 skuteczne life hacki

Jeśli chodzi o radzenie sobie z niechcianymi plamami po dezodorancie na ubraniach, kluczowymi czynnikami są skuteczność i przystępna cena. UAportal przygotował trzy sprawdzone życiowe triki, które uchronią Cię przed uciążliwym procesem wielokrotnego prania. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w swojej kuchni.

Wideo dnia

Sól

Sól to uniwersalne narzędzie, ponieważ sprawdza się zarówno na jasnych, jak i ciemnych tkaninach, skutecznie usuwając nawet najbardziej uporczywe plamy. Nie nadaje się jednak do delikatnych lub cienkich materiałów.

Aby usunąć plamę, wystarczy zmoczyć zabrudzony obszar tkaniny i obficie posypać go solą kuchenną. Delikatnie pocieraj plamę, aż stanie się lekko wilgotna. Następnie można wyprać rzecz w pralce lub ręcznie.

Ocet

W przypadku tej metody wybierz naturalny ocet lub sok z cytryny, unikając kupionych w sklepie analogów. Upewnij się, że jest to roztwór 6 lub 9%, ponieważ mocniejsze octy, takie jak ocet jabłkowy lub winny, mogą uszkodzić tkaninę. Chociaż ta metoda działa dobrze w przypadku kolorowych tkanin, wełny i jedwabiu, należy pamiętać, że białe tkaniny mogą żółknąć.

Zacznij od zwilżenia plamy, a następnie nałóż ocet bezpośrednio na dotknięty obszar. Pozostaw go na chwilę, najlepiej na noc, aby mógł zadziałać. Następnie wypierz rzecz w pralce.

Płyn do mycia naczyń

Uniwersalny płyn do mycia naczyń nadaje się do wszystkich rodzajów tkanin. Wybierz wariant żelowy i nałóż go bezpośrednio na plamę, pozostawiając na noc. Po upływie czasu namaczania, zacznij prać całą rzecz lub poplamiony obszar.

