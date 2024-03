Jak zrobić dobre wrażenie na osobie: skuteczne wskazówki

UAportal przygotował proste i praktyczne życiowe triki, które pomogą ci wywrzeć pozytywne wrażenie w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych. Zaimponuj przyjemnym wizerunkiem za pomocą prostych, ale przydatnych technik.

Dobra postawa ciała

Jednym z najprostszych sposobów na zaimponowanie ludziom jest utrzymanie dobrej postawy. Stanie lub siedzenie prosto pokazuje pewność siebie.

Aktywny odbiór informacji

Aktywne słuchanie to kolejny skuteczny sposób na zaimponowanie ludziom. Kiedy uczestniczysz w rozmowie, nawiązujesz kontakt wzrokowy, przytakujesz i zadajesz przemyślane pytania, pokazuje to, że jesteś w pełni zaangażowany w dyskusję.

Aktywne słuchanie nie tylko sprawia, że druga osoba czuje się doceniona. Pokazuje również szczere zainteresowanie tym, co mają do powiedzenia.

Wybieraj eleganckie ubrania

Dobry ubiór ma znaczący wpływ na to, jak ludzie cię postrzegają. Wybieranie ubrań, które dobrze do ciebie pasują i są odpowiednie do okazji, nie tylko zwiększa twoją pewność siebie, ale także pokazuje, że zwracasz uwagę na szczegóły.

