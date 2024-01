Jak prać koce i poduszki: 5 przydatnych wskazówek

Pranie poduszek i kołder często budzi wątpliwości i obawy, ponieważ nie są one czyszczone tak regularnie jak inna pościel. Nie musi to być jednak trudne ani kłopotliwe. UAportal przygotował pięć wskazówek, o których wiele osób może nie wiedzieć.

Wypuść nadmiar powietrza

Przed wrzuceniem poduszki do pralki warto wypuścić z niej nadmiar powietrza. Niezależnie od tego, czy poduszka jest wypełniona pierzem czy materiałami syntetycznymi, pomoże to zmniejszyć jej objętość.

Sprawdź instrukcje

Poświęć trochę czasu na sprawdzenie instrukcji producenta. Niektóre poduszki i kołdry mogą nie nadawać się do prania w pralce, co może prowadzić do ich uszkodzenia. Bardzo ważne jest przestrzeganie tych zaleceń, aby zachować jakość produktów.

Tryb delikatny

Nawet jeśli nie ma specjalnych instrukcji prania, należy wybrać delikatny cykl prania. Zapewni to delikatne, ale skuteczne czyszczenie zarówno poduszek, jak i kołder. Pamiętaj, że najlepiej jest utrzymywać temperaturę wody poniżej 40 stopni Celsjusza.

Płukanie

Płukanie po praniu jest bardzo ważne, a przydatne może być nawet uruchomienie dodatkowego cyklu. Ten krok pomaga usunąć wszelkie pozostałości detergentu lub innych środków czyszczących, pozostawiając poduszki i kołdry świeże i czyste.

Prawidłowe suszenie

Po praniu bardzo ważne jest, aby poduszki i kołdry dokładnie wyschły. Najlepiej umieścić je na świeżym powietrzu. Jeśli nie jest to możliwe, skorzystaj z dobrze wentylowanego miejsca, takiego jak balkon.

