Jak odstraszyć myszy w domu lub na wsi: skuteczny sposób na życie

W zimnych porach roku obecność myszy w domach i domkach letniskowych może być uciążliwa, ponieważ szukają one pożywienia. Wyeliminowanie istniejącej populacji myszy może być trudnym zadaniem, ale znacznie skuteczniejsze jest zapobieganie ich przedostawaniu się do domu. UAportal informuje o zapachach, które gryzonie uważają za nie do zniesienia.

Wideo dnia

Paląca się guma

Jednym z zapachów, który natychmiast odstrasza myszy, jest zapach spalonej gumy. Aby stworzyć ten odstraszacz, podpal gumowy produkt, taki jak kawałek opony lub stary gumowy but, w ognioodpornym pojemniku. Gdy tylko ten ostry zapach przeniknie do pomieszczenia, problem potencjalnej inwazji myszy zostanie wyeliminowany na co najmniej sześć miesięcy.

Terpentyna

Innym skutecznym środkiem odstraszającym jest terpentyna. Wystarczy rozpylić kilka kropli tego produktu w całym pomieszczeniu lub w miejscach, które mogą być podatne na aktywność myszy.

Ocet

Ocet również okazuje się niezawodnym rozwiązaniem. Jednak kilka kropel nie wystarczy. Aby zapewnić maksymalną skuteczność, należy dokładnie przetrzeć powierzchnie octem. Będzie to nie tylko środek zapobiegawczy, który odstraszy gryzonie, ale także wypędzi szkodniki, które już dostały się do pomieszczenia.

Wcześniej UAportal opowiedział, jak chronić drzewa owocowe przed gryzoniami na zimę.

Jeśli chcesz otrzymywać najbardziej aktualne wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał telegramu!