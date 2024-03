Jak odkamienić czajnik bez użycia środków chemicznych? 3 skuteczne wskazówki

Jeśli chcesz usunąć kamień z czajnika, użycie naturalnych składników może być skutecznym i przyjaznym dla środowiska podejściem. UAportal wyjaśnił, w jaki sposób zwykłe produkty gospodarstwa domowego, takie jak ocet, cytryny, soda oczyszczona i kwas cytrynowy, mogą być używane do dokładnego czyszczenia bez użycia agresywnych chemikaliów.

Wideo dnia

Ocet i woda

Napełnij czajnik równymi częściami wody i białego octu. Pozostaw roztwór na godzinę, aby skutecznie rozbić kamień. Następnie zagotuj mieszaninę i pozostaw do zaparzenia na kolejne 15-20 minut. Następnie dokładnie wypłucz czajnik czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości octu.

Cytryna i soda oczyszczona

Umieść plasterki cytryny i łyżkę sody oczyszczonej w czajniku i zalej wodą. Zagotuj roztwór i pozostaw na godzinę. Naturalne kwasy zawarte w cytrynie wraz z dezodorującymi właściwościami sody oczyszczonej pomogą rozpuścić kamień i wyeliminować wszelkie zapachy, pozostawiając czajnik czysty i świeży. Następnie przepłucz czajnik czystą wodą.

Kwas cytrynowy

Wymieszaj łyżkę stołową kwasku cytrynowego z wodą do uzyskania jednorodnego roztworu, a następnie wlej go do czajnika. Pozostaw mieszaninę na około 30 minut w celu rozbicia kamienia. Następnie zagotuj czajnik i pozwól roztworowi parzyć przez kolejne 10-15 minut. Na koniec dokładnie wypłucz czajnik wodą.

Wcześniej UAportal opowiedział, jak skutecznie czyścić przypalone garnki ze stali nierdzewnej bez ich zarysowania.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!