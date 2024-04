Jak ułatwić sobie codzienne czynności: triki z gliceryną

UAportal podzielił się prostymi, ale skutecznymi domowymi trikami z wykorzystaniem gliceryny, oferując naturalne alternatywy dla produktów kupowanych w sklepie. Od sprayów nawilżających po ochronę przed rdzą – te wskazówki pomogą w wielu codziennych potrzebach.

Nawilżający spray

Do przygotowania sprayu nawilżającego potrzebne będą 1 szklanka wody destylowanej, 1/4 szklanki gliceryny i kilka kropel ulubionego olejku eterycznego, powstałą mieszaninę należy przelać do butelki ze spryskiwaczem.

Przed każdym użyciem należy go dobrze wstrząsnąć. Produkt należy rozpylić na skórę, aby uzyskać efekt nawilżenia i ukojenia. Ten prosty sposób świetnie sprawdzi się nie tylko w przypadku suchej skóry, ale także odświeżenia i nawilżenia włosów.

Sprzątacz

Aby przygotować środek do czyszczenia podłóg, zmieszaj w wiadrze 1/2 szklanki białego octu, 1/4 szklanki gliceryny i 2 szklanki ciepłej wody. Roztworem tym można umyć podłogę w celu naturalnego i skutecznego jej oczyszczenia.

Dzięki glicerynie podłoga staje się błyszcząca i pozbawiona smug. Ponadto produkt ten jest bezpieczny dla zwierząt domowych i dzieci, co czyni go doskonałą ekologiczną alternatywą dla komercyjnych środków do czyszczenia podłóg.

Ochrona przed rdzą

Aby zabezpieczyć przed rdzą, zmieszaj glicerynę i ocet w równych proporcjach i nałóż na powierzchnie metalowe podatne na korozję. Rozwiązanie to pełni funkcję bariery ochronnej zapobiegającej tworzeniu się rdzy, przedłużając tym samym żywotność metalowych przedmiotów.

