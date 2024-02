Aby okna naprawdę lśniły, bardzo ważne jest unikanie niektórych typowych błędów. UAportal przedstawia szczegóły.

1. Ignorowanie mycia ram i parapetów

Podczas czyszczenia szyb nie należy ignorować ram i parapetów. Zaniedbanie tych obszarów pozwala na gromadzenie się kurzu i brudu, zmniejszając ogólną atrakcyjność okien.

2. Nieprawidłowa kolejność czyszczenia

Kolejność czyszczenia różnych części okna jest bardzo ważna. Aby osiągnąć nieskazitelny rezultat, należy rozpocząć od czyszczenia ram, parapetu, a następnie szyb. Taka procedura gwarantuje, że nawet po przetarciu okien nie powstaną uporczywe smugi, które pojawiają się po umyciu ram jako ostatnich.

3. Nie myj okien w słoneczny dzień

Chociaż słońce może być kuszące, mycie okien w słoneczny dzień stwarza pewne wyzwania. Połączenie słońca i wiatru szybko je wysusza, utrudniając usunięcie pozostałości mydła i brudu bez pozostawiania smug. Wybierz pochmurną pogodę do mycia okien, aby lepiej kontrolować proces suszenia.

4. Nie wycieraj okien starym ręcznikiem

Używanie starego ręcznika do wycierania okien może prowadzić do powstawania kłaczków i drobnych zanieczyszczeń na szklanej powierzchni, co uniemożliwi osiągnięcie idealnego rezultatu. Zamiast tego użyj ściereczki z mikrofibry lub niestrzępiących się ręczników papierowych, które są specjalnie zaprojektowane do tego celu.

5. Nie nakładaj środka czyszczącego bezpośrednio na szybę

Jednym z najczęstszych błędów jest nakładanie środka czyszczącego bezpośrednio na szybę. Często skutkuje to nierównomiernym rozprowadzeniem roztworu czyszczącego, pozostawiając na szybie trudne do usunięcia smugi. Zamiast tego należy rozpylić środek czyszczący na szmatkę lub gąbkę, a następnie równomiernie rozprowadzić go na całej powierzchni okna, aby uzyskać jednolity połysk bez smug.

