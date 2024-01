Dla osób, które uwielbiają ład i porządek, organizowanie drobnych rzeczy może być przyjemnością. UAportal przygotował kilka przydatnych wskazówek, które pomogą Ci utrzymać porządek.

Słoiczki na jedzenie dla niemowląt

Jeśli masz kilka identycznych szklanych słoików, wykorzystaj je jako poręczne pojemniki do przechowywania przypraw. Dokładnie umyj pokrywki i usuń wszelkie papierowe etykiety.

Pionowe tace na papier

Dla tych, którzy są przyzwyczajeni do pracy z papierem, prawdopodobnie masz kilka pionowych tacek do przechowywania ważnych dokumentów i folderów. Mogą one również służyć jako miejsce do przechowywania letnich butów bez obcasów lub kapci jesienią i zimą.

Słoiki na torebki

Jeśli masz ładny słoik z wygodną pokrywką, znajdź dla niego nowe zastosowanie. Wypełnij go torebkami celofanowymi. Bardziej praktycznym rozwiązaniem może być jednak zakup specjalnego kosza na duże torby.

Wiszące organizery

Wiszące organizery są idealne na małe zabawki, przewody i inne przedmioty elektryczne. Dzięki specjalnym przegródkom na każdy przedmiot, łatwo jest znaleźć właściwą rzecz.

Plastikowy organizer z przegródkami

Zamiast kupować różne pudełka i pojemniki, zorganizuj swoją kolekcję biżuterii za pomocą plastikowego organizera z małymi przegródkami.

