Nauka szybkiego czytania to cenna umiejętność, którą chce rozwijać wiele osób, zwłaszcza studentów i zapracowanych osób, które chcą efektywnie zdobywać informacje. Ponadto opanowanie tej umiejętności otwiera możliwości zanurzenia się w wielu fascynujących książkach bez poświęcania czasu. Aby zwiększyć szybkość czytania, UAportal przygotował pięć skutecznych technik.

Wycisz swój wewnętrzny głos

Wyciszenie wewnętrznego głosu podczas czytania pozwala na szybkie przetwarzanie informacji bez mentalnego wypowiadania każdego słowa. Rezygnacja z tego nawyku znacznie oszczędza czas, zapewniając szybkie przyswajanie informacji przez mózg.

Poszerz swoje pole widzenia

Ćwiczenie oczu, aby ogarnąć cały akapit lub stronę, jest niezbędne, jeśli chcesz szybko czytać. Poszerzenie pola widzenia ułatwia czytanie tekstu bez skupiania się na pojedynczych słowach. Ćwiczenia widzenia peryferyjnego, takie jak korzystanie z wykresu Schulte, poprawiają tę umiejętność.

Przestań ponownie czytać słowa

Pozbądź się tendencji do ponownego czytania fraz, ponieważ zmniejsza to szybkość czytania. Aby przełamać ten nawyk, skup się na unikaniu prokrastynacji i bezcelowego czytania. Ćwicz natychmiastowe zapamiętywanie fraz, aby nie musieć wracać do poprzednich akapitów.

Opanuj "czytanie powierzchniowe"

Technika "skimmingu" to sposób na szybką identyfikację najważniejszych faktów z dużej ilości informacji. Podejście to polega na mentalnym podkreślaniu kluczowych fraz z tekstu, co pozwala na szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji.

Kontroluj prędkość czytania

Przed zastosowaniem powyższych technik, zmierz swoją aktualną prędkość czytania. Określ, ile znaków czytasz w ciągu jednej sekundy, zwykle około 25 znaków. Postaraj się zwiększyć tę liczbę do 49, co wskazuje na wzrost wydajności czytania.

