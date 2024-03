Płyn do mycia naczyń to podstawowy produkt gospodarstwa domowego, który upraszcza życie wielu właścicieli. Jednak większość ludzi może nie zdawać sobie sprawy, że ten wszechstronny środek czyszczący ma co najmniej trzy inne zastosowania. UAportal opowiedział o jego mało znanych zastosowaniach.

Pielęgnacja kwiatów i zwalczanie chwastów

Wymieszaj jedną łyżkę stołową płynu do mycia naczyń z jedną szklanką soli i 4,5 litra octu. Po wymieszaniu wlej mieszaninę do butelki z rozpylaczem i nanieś ją bezpośrednio na chwasty.

Zimny kompres

W przypadku drobnych urazów domowych i siniaków detergent do mycia naczyń można przekształcić w poręczny zimny kompres. Wlej go do zamykanej torebki, włóż do zamrażarki i pozostaw do zamrożenia. Rezultatem jest świetny zimny kompres, który może złagodzić ból i zmniejszyć obrzęk po nałożeniu na urazy.

Lekarstwo na irytujące szkodniki

Aby pozbyć się muszek, możesz przygotować prostą, ale skuteczną pułapkę. Weź pół szklanki octu białego lub jabłkowego i dodaj 6-8 kropli płynu do mycia naczyń.

Następnie dodaj ciepłą wodę, aby utworzyć gęstą pianę. Muszki przylecą do ostrego zapachu i pozostaną w pułapce.

