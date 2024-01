Jak pozbyć się kurzu i tłuszczu w kuchni? 3 skuteczne sposoby na życie

Kuchnia to nie tylko gotowanie, ale także ciągła walka z tłuszczem i kurzem. UAportal opowiedział o kilku przydatnych trikach, które pomogą Ci łatwo poradzić sobie z tłustymi plamami na powierzchni.

Górne szafki kuchenne

Na blatach szafek kuchennych często gromadzi się tłuszcz połączony z dużą dawką kurzu. Gospodynie domowe znalazły jednak proste rozwiązanie, przykrywając górną powierzchnię szafek gazetą lub folią spożywczą. Ta warstwa ochronna pochłania cały brud.

Kuchenka

Kuchenka jest sercem gotowania, ale jest również podatna na gromadzenie się plam, rozprysków i kapania przy prawie każdym posiłku. Doświadczeni kucharze sugerują stosowanie folii jako osłony ochronnej na płytę grzewczą, aby uniknąć częstego czyszczenia.

Środek do usuwania tłuszczu

Przed nałożeniem gazety lub folii spożywczej na szafki kuchenne, ważne jest, aby usunąć wszelkie zabrudzenia. Stwórz własny domowy środek do usuwania tłuszczu, łącząc kwas salicylowy z ulubionym detergentem do mycia naczyń.

Wlej roztwór do butelki z rozpylaczem i nałóż go na problematyczne miejsca. Pozostaw na 3-5 minut, a następnie zetrzyj. Pomaga to rozbić tłuszcz, ułatwiając jego usunięcie i pozostawiając powierzchnie czyste i błyszczące.

