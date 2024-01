Jak pozbyć się plam z kamienia w łazience i kuchni? 3 proste sposoby na życie

Utrzymanie czystości w łazience i kuchni jest priorytetem dla wielu gospodyń domowych. Od nieestetycznych białych osadów na hydraulice po brudne plamy na płytkach, ważne jest znalezienie skutecznych rozwiązań czyszczących. UAportal przygotował trzy życiowe triki, które pomogą ci uporać się z tymi irytującymi zanieczyszczeniami.

Ocet

Ocet jest naturalnym środkiem do usuwania uporczywego kamienia z ceramiki. Dodaj 200 gramów octu do rondla i podgrzej go, aż osiągnie temperaturę około 40 stopni.

Następnie nałóż roztwór na dotknięte obszary, takie jak muszla klozetowa, i pozostaw na 12 godzin. Pozwoli to octowi zadziałać na uporczywe plamy i rozbić je. Nie zapomnij dokładnie spłukać roztworu po upływie określonego czasu.

Kwas borowy

Jeśli chodzi o skuteczne usuwanie plam, kwas borowy jest świetną opcją. Nie tylko z łatwością usuwa osady z kamienia w łazience i kuchni, ale ma również doskonałe właściwości dezynfekujące.

Aby zwiększyć jego skuteczność, dodaj do mieszanki odrobinę soku z cytryny. Nałóż roztwór kwasu borowego na zlew, toaletę i płytki i pozostaw na 10 godzin. Po tym czasie spłucz pozostałości, a uzyskasz lśniącą, czystą powierzchnię.

Kwas cytrynowy

Najpierw przygotuj roztwór, mieszając 60 gramów kwasu cytrynowego z 0,5 litra ciepłej wody. Nałóż roztwór bezpośrednio na obszary z plamami lub osadami i pozostaw na chwilę.

W przypadku bardziej uporczywych plam z kamienia, umieść gąbkę nasączoną mieszaniną kwasu cytrynowego na około 15 minut. Następnie spłucz roztwór, a zobaczysz nieskazitelną powierzchnię wolną od uporczywych plam z wody.

