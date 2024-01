Proszek do pieczenia ciasta od dawna jest uwielbiany przez doświadczone gospodynie domowe jako uniwersalne narzędzie do rozwiązywania różnych problemów domowych. UAportal twierdzi, że zaletą tej metody jest jej wygoda, szczególnie w przypadkach, gdy specjalistyczne produkty nie są pod ręką.

Wideo dnia

Białe ubrania

Wiele doświadczonych gospodyń domowych powstrzymuje się od częstego stosowania wybielacza, ponieważ pogarsza on jakość tkaniny, co prowadzi do szybkiego zużycia rzeczy. Na szczęście istnieje alternatywne rozwiązanie.

Przeczytaj również: Jak wybrać dobrą gąbkę do mycia naczyń: wskazówki od doświadczonych gospodyń domowych

Wystarczy wymieszać równe części proszku do pieczenia i octu, a następnie wlać mieszaninę do komory wybielacza w pralce. Uporczywe żółte i szare plamy można łatwo usunąć w ciągu zaledwie jednego prania.

Przestrzeń między płytkami

Nawet przy zachowaniu ostrożności, fugi między płytkami mogą często wyglądać na zaniedbane, tworząc problem dla kochających czystość właścicieli domów. Nie martw się, ponieważ rozwiązanie tego problemu jest prostsze niż się wydaje.

Przygotuj mieszankę, mieszając proszek do pieczenia z niewielką ilością wody, aż uzyskasz kremową konsystencję. Nałóż produkt na problematyczne miejsca, pozostaw na około 10 minut i wyszczotkuj starą szczoteczką do zębów.

Srebro

Chcesz szybko przywrócić blask sztućcom i biżuterii? Zwilż szmatkę i nałóż na nią odrobinę proszku do pieczenia przed użyciem jej jako środka polerującego. Następnie, proste płukanie zmyje proszek, pozostawiając sztućce i akcesoria błyszczące.

Wcześniej powiedzieliśmy ci, jak prasować ubrania dwa razy szybciej za pomocą folii.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!