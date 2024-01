Jak stosować olejki eteryczne w codziennym życiu? Dwie najlepsze opcje

Olejki eteryczne szybko zyskały na popularności, znajdując miejsce nie tylko w kosmetyce, ale także w rozwiązywaniu różnych problemów domowych. UAportal przygląda się dwóm najlepszym sposobom wykorzystania olejków eterycznych w domu.

1. Korzyści antybakteryjne

Oprócz właściwości aromatycznych, olejki eteryczne mają doskonałe właściwości przeciwdrobnoustrojowe, co czyni je idealnymi do czyszczenia domu. Wykorzystując ich przyjemne aromaty, można zabić zarazki i stworzyć bezpieczniejsze środowisko w domu.

Aby w pełni doświadczyć ich antybakteryjnego działania, spróbuj użyć olejków eterycznych z cytrusów, sosny, lawendy lub drzewa herbacianego. Znajdź zapachy, które odpowiadają Twoim osobistym preferencjom i rozpocznij pielęgnację powierzchni, dodając kilka kropli olejku eterycznego do wody.

2. Środki odstraszające mole

Jeśli masz do czynienia z uciążliwymi ćmami, nie martw się - pozbycie się ich jest łatwiejsze niż myślisz. Weź trochę waty i dodaj kilka kropli olejku eterycznego do każdego kawałka. Doskonałym wyborem do tego celu jest olejek z drzewa herbacianego, znany ze swojego silnego działania na szkodniki.

Ponadto, olejek lawendowy działa cuda odstraszając mole. Nie zapomnij przeznaczyć oddzielnego kawałka waty na każdą półkę lub obszar, który wymaga ochrony.

Podsumowując, napisaliśmy o innym ciekawym chińskim life hacku, który pomoże ci łatwo pozbyć się kurzu w mieszkaniu.

