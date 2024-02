Jak przechowywać przyprawy, by nie straciły smaku i aromatu: 3 przydatne życiowe hacki

Wiele osób ma tendencję do przechowywania przypraw i ziół razem w jednym pojemniku w szafce kuchennej. Może to jednak mieć pewne wady, takie jak trudności ze znalezieniem odpowiednich przypraw i potencjalna utrata smaku. Aby pomóc przyprawom zachować świeżość i aromat, UAportal przygotował trzy życiowe triki, które pomogą Ci w tym.

Używaj hermetycznych pojemników

Po przyniesieniu do domu ziół i przypraw, bardzo ważne jest, aby umieścić je w zamkniętych pojemnikach. Aby zachować porządek, dołącz do każdego z nich małą papierową etykietę z nazwą i datą ważności. Zmielone przyprawy powinny zostać zużyte w ciągu trzech lat, podczas gdy kolendra, pieprz i cynamon mogą być przechowywane do pięciu lat.

Wybierz ciemne i chłodne miejsce

Optymalne przechowywanie polega na trzymaniu przypraw i ziół z dala od bezpośredniego światła słonecznego i nadmiernego ciepła. Nie umieszczaj wszystkich pojemników w rzędzie na stole kuchennym, ponieważ ekspozycja na światło słoneczne może pogorszyć ich jakość. Zamiast tego wybierz ciemne i chłodne miejsce w kuchni do ich przechowywania.

Przechowuj je z dala od źródeł ciepła

Choć przechowywanie przypraw w pobliżu kuchenki może wydawać się wygodne, w rzeczywistości zaleca się trzymanie ich w pewnej odległości. Przyprawy, zioła i przyprawy mają na celu wzmocnienie smaku potraw podczas procesu gotowania, ale nie reagują dobrze na nadmierne ciepło przed użyciem.

