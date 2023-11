Jak skutecznie zaizolować okna nie wydając zbyt wiele?

UAportal przedstawia kilka wskazówek i metod, które pomogą Ci skutecznie zaizolować okna i ochronić je przed zimnem. Niezależnie od tego, czy masz stare drewniane okna, czy nowoczesne plastikowe, poniżej znajdziesz kilka przydatnych wskazówek, jak tanio je zaizolować.

Wideo dnia

Najlepszy sposób na izolację starych okien

Izolacja starych okien to częsty problem, zwłaszcza w miesiącach zimowych. Tradycyjne metody, takie jak pianka, wata, papier lub taśma były popularnym wyborem do rozwiązania tego problemu. Materiały te są używane do wypełnienia pęknięć i często przykleja się do nich taśmę klejącą, aby je wzmocnić.

Wygodną alternatywą jest użycie gazety nasączonej wodą lub zwykłego papieru pokrytego rozcieńczonym mydłem do prania, aby zapobiec przeciągom. Jednak użycie mydła może czasami pozostawić plamy na ramach okiennych, a taśma może oderwać farbę.

Przeczytaj również: Najskuteczniejsze wskazówki, jak utrzymać ciepło w zimie bez ogrzewania

Drewniane okna, które były powszechne w domach z czasów radzieckich, powinny być izolowane w inny sposób. Warto zauważyć, że nowoczesne drewniane ramy są dobrze zoptymalizowane pod kątem zatrzymywania ciepła i zwykle nie wymagają dodatkowej izolacji. Aby zapobiec przeciągom, można użyć strzykawki do wypełnienia szczelin roztopioną parafiną, uzupełniając ją pianką lub tkaniną w przypadku szerszych szczelin. Alternatywnie można zdecydować się na bardziej nowoczesne metody, takie jak uszczelnianie.

Przed nałożeniem uszczelniacza należy upewnić się, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu i odtłuszczone. Narożniki uszczelniaczy powinny być przycięte pod kątem 45 stopni, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie. Uszczelniacz silikonowy jest również przydatny do mocowania uszczelek i zapobiegania przeciągom, chociaż najlepiej nadaje się do stałych części otwartych okien.

Jak izolować okna plastikowe

Z drugiej strony, okna plastikowe często mają wbudowane funkcje oszczędzania energii i nie wymagają dodatkowej izolacji. Jednak z czasem mogą pojawić się problemy z przeciągami. Ważne jest, aby sprawdzić uszczelki pod kątem uszkodzeń lub sztywności i wymienić je w razie potrzeby.

Regularne czyszczenie i traktowanie uszczelek gliceryną może przedłużyć ich żywotność. Dokładnie sprawdzaj i reguluj okucia okienne, ponieważ wpływają one na szczelność okna. Czasami może być konieczna wymiana okuć, ale często wystarczy je wyregulować.

Jak izolować okna folią z tworzywa sztucznego

Oprócz naprawy pęknięć i połączeń, ważne jest, aby zminimalizować straty ciepła przez samą szybę. Świetną opcją są folie izolacyjne przeznaczone do szkła. Folie te nie tylko zmniejszają straty ciepła, ale także zwiększają wytrzymałość szkła i filtrują szkodliwe promieniowanie UV. Warto również rozważyć folie przezroczyste, które nie mają znaczącego wpływu na przepuszczalność światła.

Jeśli jednak te specjalistyczne folie nie są odpowiednie, budżetową alternatywą może być zwykła przezroczysta folia z tworzywa sztucznego, którą można przykleić zarówno do zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony ramy okiennej. Równomierne rozciągnięcie folii na oknie pomoże zapobiec jej rozerwaniu pod wpływem wiatru. Należy pamiętać, że standardowa folia z tworzywa sztucznego może stać się krucha w niskich temperaturach, więc użycie folii odpornej na mróz może być bardziej zrównoważonym wyborem.

Aby uzyskać szybkie i tymczasowe rozwiązanie, można również użyć folii spożywczej do izolacji okien i zapobiegania przeciągom.

Podsumowując, pisaliśmy już o tym, jak ocieplić dom przy ograniczonym budżecie.

Jeślichcesz otrzymywaćnajnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!