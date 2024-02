Jak skutecznie wybielić kołnierzyk i mankiety białej koszuli: 3 praktyczne życiowe triki

Utrzymanie kołnierzyka i mankietów białej koszuli w czystości i blasku może być trudne, ale dzięki trzem prostym metodom jest to łatwiejsze niż myślisz. UAportal podpowiada, jak osiągnąć imponujące rezultaty dzięki tym życiowym trikom.

Soda i ocet

Aby wybielić kołnierzyk i mankiety białej koszuli, można przygotować pastę z 3 części sody oczyszczonej i 1 części wody. Pastę tę należy nałożyć bezpośrednio na zabrudzone miejsca i pozostawić na 30 minut. Następnie można wyczyścić plamy starą szczoteczką do zębów.

Następnie roztwór równych części wody i białego octu można wymieszać w butelce z rozpylaczem i użyć do impregnacji kołnierzyka i mankietów. Koszulę należy pozostawić na 30 minut, a następnie wyprać jak zwykle. Ta metoda okazała się skuteczna w usuwaniu brudu i rozjaśnianiu tkaniny bez użycia chemikaliów lub wybielaczy.

Sok z cytryny

Potraktuj plamy sokiem z cytryny i umieść koszulę w bezpośrednim świetle słonecznym, aby pomóc rozjaśnić plamy. Aby zapobiec nadmiernemu wybielaniu, przykryj koszulę ręcznikiem lub szmatką, pozostawiając na słońcu tylko kołnierzyk i mankiety.

Wybielacz tlenowy

Kup bezpieczny dla tkanin wybielacz tlenowy i wymieszaj go z wodą zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Następnym krokiem jest stworzenie roztworu do namaczania w dużym wiadrze lub zlewie i całkowite zanurzenie koszuli, zwracając szczególną uwagę na kołnierz i mankiety. Zaleca się pozostawienie jej do namoczenia na co najmniej 6 godzin lub na całą noc.

