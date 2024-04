Jak czyścić buty ze sztucznego zamszu: 3 przydatne triki

Utrzymanie obuwia ze sztucznego zamszu w czystości i dobrym stanie jest kluczem do ich trwałości i dobrego wyglądu. UAportal przygotował kilka praktycznych lifehacków pozwalających na jego skuteczne czyszczenie i konserwację.

Wideo dnia

Roztwór octu i wody

Do czyszczenia butów ze sztucznego zamszu można przygotować roztwór równych części białego octu i wody. Należy go delikatnie wcierać w plamy na obuwiu za pomocą pędzelka z miękkim włosiem. Pozostawienie roztworu na kilka minut przed wytarciem go czystą szmatką pomoże skutecznie usunąć brud i plamy.

Przeczytaj także: Skraca żywotność: gdzie surowo zabrania się przechowywania butów

Gumka do ołówków

Innym skutecznym sposobem czyszczenia butów ze sztucznego zamszu jest użycie gumki do ołówka, w szczególności należy delikatnie potrzeć plamy i usunąć je z materiału. Ważne jest, aby robić to ostrożnie, aby nie uszkodzić materiału.

Leczenie parą

W przypadku bardziej uporczywych plam lub w celu odświeżenia ogólnego wyglądu butów ze sztucznego zamszu należy zastosować obróbkę parową. Trzymaj buty nad parownicą lub parownicą do odzieży, zachowując bezpieczną odległość, aby uniknąć uszkodzenia materiału. Pomoże to pozbyć się plam i przywróci butom kształt.

Przypominamy, że zapach znoszonych butów może być nieprzyjemny i krępujący. Istnieją wypróbowane i przetestowane metody, które pomagają zredukować i wyeliminować nieprzyjemny zapach z butów.

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał na Telegramie !