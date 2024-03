Jak szybko usunąć ślady podkładu z ubrań: 4 skuteczne sposoby

Jeśli chodzi o pozbycie się uporczywych plam z podkładu na ubraniach, bardzo ważne jest, aby znać najbardziej skuteczne i praktyczne metody. UAportal zebrał metody, które pomogą Ci zachować jakość i wygląd Twoich ubrań.

Wideo dnia

Obróbka płynnym detergentem

Skutecznym podejściem jest wstępne potraktowanie plamy płynnym detergentem przed praniem. Nałóż niewielką ilość produktu bezpośrednio na poplamiony obszar i delikatnie wetrzyj. Pozostaw na 5-10 minut, aby produkt mógł wniknąć w tkaninę i rozłożyć plamę.

Moczenie w roztworze białego octu

Namocz ubrania poplamione podkładem w roztworze białego octu i wody, aby naturalnie i delikatnie usunąć plamy. Wymieszaj równe części tych składników w misce lub wiadrze i zanurz ubranie, upewniając się, że plama jest całkowicie zakryta. Ocet jest naturalnym środkiem dezynfekującym i dezodoryzującym i może pomóc w rozbiciu i usunięciu plamy.

Środek do usuwania makijażu

W przypadku szczególnie uporczywych plam z podkładu na odzieży, bardzo skuteczny może być płyn do demakijażu. Nałóż produkt na poplamiony obszar i pozostaw na kilka minut, a następnie wypierz jak zwykle.

Krem do golenia

Nieoczekiwanym, ale skutecznym rozwiązaniem do usuwania plam z podkładu z ubrań jest nałożenie niewielkiej ilości kremu do golenia na poplamiony obszar. Wcieraj go delikatnie przed praniem. Piana zawarta w kremie do golenia może pomóc usunąć podkład z tkaniny, czyniąc go skutecznym odplamiaczem.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!