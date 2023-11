Jak szybko i bez chemii wyczyścić zlew

UAportal przygotował wybór skutecznych wskazówek, jak czyścić umywalkę w łazience przy użyciu wyłącznie naturalnych produktów. Pożegnaj się z używaniem zakupionych środków czyszczących.

Ocet

Ocet może skutecznie i bez użycia chemikaliów wyczyścić umywalkę w łazience. Zacznij od wlania filiżanki octu do zlewu i pozostawienia go na kilka minut w celu rozbicia wszelkich osadów. Następnie dokładnie wyszoruj zlew starą szczoteczką do zębów lub szorowarką, zwracając szczególną uwagę na poplamione lub zabrudzone miejsca.

Soda oczyszczona

Soda oczyszczona to kolejny naturalny środek do czyszczenia umywalki w łazience. Posyp sodą oczyszczoną całą powierzchnię zlewu. Następnie przygotuj pieniący się roztwór, mieszając równe części wody i octu. Wlej roztwór na sodę oczyszczoną i pozostaw na kilka minut, aby poluzować i usunąć brud i plamy.

Cytryna

Użyj cytryny, aby wypełnić łazienkę orzeźwiającym zapachem podczas czyszczenia zlewu. Przekrój cytrynę na pół i potrzyj nią umywalkę, wyciskając sok na powierzchnię.

Naturalne kwasy zawarte w cytrynie pomogą rozpuścić brud i sprawią, że zlew będzie pachniał świeżością. Następnie spłucz zlew ciepłą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości.

Podsumowując, powiedzieliśmy, jak łatwo usunąć zator z zatkanego zlewu.

