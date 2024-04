Jak bezpiecznie i skutecznie stosować sodę oczyszczoną w domu

Soda oczyszczona jest uniwersalnym środkiem czyszczącym, ale pewnych rzeczy nigdy nie należy nią czyścić. UAportal przygotował kompleksowy zestaw rekomendacji, które pomogą gospodyniom domowym poruszać się po korzystaniu z tego narzędzia w domu.

Chroń swój sprzęt AGD

Sody oczyszczonej nigdy nie należy używać do czyszczenia aluminium, ponieważ może powodować odbarwienia i utlenianie. Nie zaleca się go również do czyszczenia biżuterii złotej i srebrnej, gdyż może porysować i uszkodzić delikatne powierzchnie.

Należy również zachować ostrożność przy stosowaniu sody oczyszczonej na powierzchniach marmurowych, ponieważ może ona uszkodzić kamień. Zamiast tego wybierz środki czyszczące bardziej odpowiednie dla tych powierzchni, aby zachować ich najlepszy wygląd.

Konserwacja odzieży i tkanin

Chociaż soda oczyszczona jest doskonałym naturalnym detergentem, nie należy jej stosować do tkanin wełnianych lub jedwabnych, ponieważ może uszkodzić i osłabić włókna. Ponadto nie należy go używać do czyszczenia delikatnych tkanin.

Zdrowie i higiena

Należy pamiętać, że soczewek kontaktowych nie można czyścić sodą oczyszczoną, gdyż może ona powodować podrażnienia i efekt ścierania oczu. Ważne jest również, aby unikać używania sody oczyszczonej do mycia butelek i smoczków dla niemowląt, ponieważ wszelkie pozostałości mogą być szkodliwe dla dzieci. Nie używaj także sody oczyszczonej na skórze ani włosach, ponieważ może to zaburzyć naturalną równowagę pH i spowodować podrażnienie.

