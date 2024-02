Wbrew powszechnemu przekonaniu, kolory nie są arbitralną taktyką marketingową mającą na celu uczynienie gąbek do mycia naczyń atrakcyjnymi wizualnie lub wyjątkowymi w porównaniu z produktami konkurencji. W rzeczywistości każdy kolor ma określoną funkcję i wskazuje rodzaj naczyń, do których dana gąbka jest odpowiednia.

Często wybieramy gąbki na podstawie takich czynników jak cena lub atrakcyjne opakowanie. UAportal podpowiada, dlaczego warto brać pod uwagę kolor przy wyborze gąbek.

Podczas sprawdzania gąbki należy zwrócić uwagę na jej stronę ścierną, a nie piankową. Oto, co należy wiedzieć o każdej opcji kolorystycznej:

1. Czerwone gąbki (średnia twardość)

Te gąbki są idealne do trudnych zadań, takich jak odkamienianie czajników lub czyszczenie bardzo brudnych talerzy. Zapewniają umiarkowany stopień ścieralności, aby skutecznie radzić sobie z uporczywymi plamami.

2. Zielone gąbki (wysoka twardość)

Jeśli musisz usunąć uporczywe zabrudzenia na blachach do pieczenia lub innych trudnych do czyszczenia powierzchniach, wybierz zielone gąbki. Dzięki wysokiej twardości zapewniają one wystarczającą moc czyszczenia, aby poradzić sobie z uporczywymi zabrudzeniami.

3. Żółta gąbka (niska twardość)

Delikatne naczynia, takie jak porcelana lub szkło, wymagają delikatnego dotyku. Żółte gąbki o niższej twardości są idealne do czyszczenia takich przedmiotów, które wymagają ostrożnego traktowania.

Czasami na rynku można znaleźć gąbki z niebieskimi lub czarnymi cząsteczkami ściernymi. Te opcje mają taki sam poziom twardości jak gąbki metalowe powszechnie używane do czyszczenia sadzy z tacek lub patelni, co oznacza, że są skuteczne w ciężkich zadaniach.

